Festival am Hafen ist fast ausverkauft

Niendorf. Sein stilübergreifendes "Memento"-Projekt stellt der Trompeter und Pianist Sebastian Studnitzky vor, unterstützt von seiner Band sowie Streichern und Holzbläsern des Schleswig-Holstein Festival Orchesters. Den Titel "Was sagt man zu den Menschen, wenn man traurig ist" trägt das aktuelle Album von Jasmin Tabatabai. Darauf singt die deutsch-iranische Schauspielerin Lieder von den Puhdys ("Wenn ein Mensch lebt"), Kurt Weill ("Youkali") oder auch Reinhard Mey ("Aller guten Dinge sind drei"). Die Monika Rascher Bigband mit der namensgebenden 33-jährigen Münchnerin (Gesang und Gitarre) bietet dann zum Finale des Hauptprogramms ein unkonventionelles, modernes Bigband-Erlebnis.

Karten gibt es auch noch für das Jazz-Baltica-Sonderkonzert von Till Brönner im SHMF. Der Trompeter und Sänger, momentan populärster deutscher Jazz-Musiker, und seine Band gastieren am Dienstag, 4. Juli, um 20 Uhr in der Lübecker Musik- und Kongresshalle. Auf dem Programm steht Brönners aktuelles Album "The Good Life" mit einer delikaten Auswahl von Jazz-Klassikern aus dem „Great American Songbook“.