Lala als kreativer Hotspot

Negenharrie. Die Helfercrew zeigt jedenfalls gute Miene: Der Vorverkauf hatte es angedeutet, dass mehr Tickets verkauft werden sollten. Rund 1500 Aktivisten, Teammitglieder und Besucher tummeln sich schließlich drei Tage lang auf dem früheren landwirtschaftlichen Terrain.

Am besten ist das Festival barfuß oder in Gummistiefeln zu meistern, es sei denn, man hat seinen Daueraufenthalt in die Muddimarkt-Tanzhalle gelegt, in der zwischen Salsa und Disco-Soul abgehottet wird. Wenn der Himmel hemmungslos seine Schleusen öffnet, wird es vor der Hauptbühne knöcheltief schlammig. Es ist auch der heftige Regen, der die Malaktion am grauen Betonring des früheren Güllebehälters stoppt und Sophia Ewig, Sängerin von Kiels Into lala, vor zeitweise nur 20 Hartgesottenen intonieren lässt. Das Berliner Brüder-Duo Tanga Elektra hat mehr Wetter-Glück. Der international gefragte Act mit Schlagzeug, elektronischer Violine und Gesang zieht gleich mit seiner Version des City-Klassikers Am Fenster das Publikum in den Bann. Ebenso die Techno-Beschallung ist witterungsbedingt indoor auf der sicheren Seite, auch wenn die schweißtreibenden Beats erst mit einsetzender Dunkelheit richtig durchstarten.

Das Kieler Jazz-Septett So What profitiert gar vom einsetzenden Wolkenbruch. Kuschelig rückt man mit über 50 Besuchern unter einem Sonnensegel zusammen, darunter viele „Rainfugees“. Eine der Lala-Attraktionen ist die Trommel-Mitmach-Show Beating The Drum mit Andrew N.U. Unruh (Einstürzende Neubauten). Gut frequentiert ist die erstmals angebotene Punker-Stage, betrieben von der Off The Radar-Crew, die Ende Juni auf Gut Ovendorf ihre eigene Festivalpremiere hatte.

Trotz tristem Regen zwischendurch überwiegt ein buntes lala-Bild durch eine große Bühne eigenen Ausprobierens: Aktionen mit Holz, Metall/Schweißgeräten, Stoff und Spraydosen werden gut angenommen.