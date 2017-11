Zwischen fies und lächerlich

Kiel. Marco Gebbert deklamiert und kalauert, dreht und windet sich und zeigt Richard III. gern mal in der Rolle der Rampensau. Kein frustrierter Typ mit körperlicher Einschränkung - eher einer, der lässig mit seinen Defiziten spielt, sie nur zu gern hervorkehrt. Mindestens so nah wie dem Bösewicht ist Gebberts Richard III. der lächerlichen Witzfigur. Erstaunlich, wie ihr die Leute trotzdem folgen. Das hat Wiedererkennungswert, auch ohne aufgepfropfte Aktualisierungen.

Karasek hat mit Dramaturgin Kerstin Daiber eine eigene Übersetzung erarbeitet, die in ihrer Flapsigkeit auch mal übers Ziel hinausschießt. Und er setzt seinen Protagonisten in einem leerverschatteten Raum aus, den Bühnenbildner Lars Peter in Anlehnung an die offene Bühne des elisabethanischen Theaters gestaltet hat - mit Baugerüst, Holzspänen am Boden und wehenden Vorhängen. Darin rollen die Köpfe, zerbröseln Gewissheiten, rauscht die blutrünstige Geschichte flott, wenn auch zuweilen unschlüssig schlingernd voran - eingenebelt von knalligem Techno (Marco Gebbert, Daniel Karasek, Zacharias Preen).

Über alle Leichen nähert sich Richard seinem Ziel, der Macht. Und natürlich ist Marco Gebberts Richard mit der Mischung aus Batmans Joker und fiesem Clown dabei Spielmacher und Zentrum. Drumherum schwirrt Richards hilflos sich selbst ausliefernde Entourage, darunter Agnes Richters leergelaufene Lady Anne und Christian Kämpfer, der des Thronräubers weibliches Spiegelbild Margaret als eiskühle Travestie vorführt. Langer Applaus.

Weitere Termine

Schauspielhaus Kiel. 25., 26. November, 2., 3., 8., 9., 13., 20. Dezember. Kartentel. 0431/901901, www.theater-kiel.de