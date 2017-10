Fips Asmussen: Witze in rascher Folge

Kiel. Er muss wohl gebrannt haben und Asmussen überträgt das Feuer in seine ungehaltenen Späßen, die er zu Beginn mit einzelnen Glücklichen aus dem Publikum treibt.

Anfangs noch beliebig, schießt sich Asmussen bald auf die deutschen Politikgrößen ein, obwohl er ja „eigentlich nicht über Politik reden wollte.“ Tut er dann aber doch für die erste von den drei angesetzten Stunden. Die unterste Schublade dabei stets geöffnet. Sigmar Gabriel kann mit einem Furz ein Schlauchboot aufblasen und Kanzlerin Merkel ist eine Laune der Natur. Hans Eichels Tochter heiße übrigens Rosa.

Im Publikum verbergen die Hände vor den Gesichtern die vor Lachen feuchten Augen. Und das dauerhaft, denn Asmussens Markenzeichen - die Witze in rascher Folge abzufeuern - kommt nun immer mehr zur Geltung. Ihm fallen die Sachen so ein, sagt er. Er erinnert sich an seine Kindheit in armen Verhältnissen: „Wäre ich nicht als Junge geboren worden, hätte ich gar nicht gewusst womit ich spielen sollte.“

Weiter geht es mit ungeheurer Brüller-Dichte über die Widrigkeiten des Alters („Zerrung beim Bifi Aufreißen“) oder um den Hafen der Ehe. „Ich wollte mich doch gar nicht so aufregen“, stöhnt der waschechte Hamburger und schiebt schon mal gerne ein „Meine Fresse“ hinterher. Man muss sich fast ärgern, sich nur wenige der unzähligen Pointen merken zu können. Old but gold gilt bei Fips Asmussen mehr denn je.