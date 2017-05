Kiel. In der facettenreichen, eigens für den Bunker erarbeiteten Installation spielt der Künstler aus Itzehoe mit Fiktion und Wirklichkeit, indem er historische Versatzstücke mit frei erfundenen Ereignissen kombiniert. Dreh- und Angelpunkt seiner künstlerischen Feldforschung ist ein Massaker, angerichtet 1917 vom deutschen Expeditionskorps auf der Südseeinsel Nawodo, dem heutige Nauru.

Doch es hat nie stattgefunden. Der Betrachter kann und soll den Fälschungen des 42-Jährigen auf die Spur kommen, denn in der pseudo-dokumentarischen Ausstellung sind Brüche eingearbeitet, die Zweifel am Wahrheitsgehalt von Texten und Fotos, von Zeichnungen und Objekten aufkommen lassen. „Exit-Strategie“ nennt Zint diese verstecken Brüche, die es dem Betrachter ermöglichen, aus der perfekten Illusion auszusteigen.

So wird etwa die bekannte “Hunnenrede“ von Wilhelm II, gehalten 1900 in Bremerhaven anlässlich der Verabschiedung des Ostasiatischen Expeditionskorps, kurzerhand nach 1917 transferiert. Je näher der Rundgang sich dem Ende neigt, desto mehr schwindet der fiktionale Anteil. Auch das will entdeckt werden, denn alles Gezeigte muss kritisch hinterfragt werden, so Kurator Henning Repetzky. „Wenn der Besucher am Ende denkt, er habe allerhand Neues gelernt, ist etwas schief gelaufen.“

Kiellinie 249. Bis 22. 12. Mo-Fr 11-15 Uhr, So 11-17 Uhr. Eintritt 4 €, erm. 3€