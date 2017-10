Oertels Liebe zur Perfektion

Kiel. „Das liegt daran, dass ich kaum noch ältere Bilder habe“, sagt Oertel und lächelt verschmitzt. Tja, verkauft ist nun mal verkauft. Seit 1965 in Kiel beheimatet, hat er sich neben seinem Brotberuf als Kunstlehrer an der Max-Planck-Schule immer die Zeit zum Malen genommen, viele seiner Bilder hängen in öffentlichen Gebäuden und Museen des Landes. Seine künstlerische Handschrift ist unverwechselbar: Vom Realismus geprägte, geometrische Formen verdichten sich im Spiel mit kippenden Perspektiven zu abstrakt verschlüsselten Bildinhalten. Oft wird dem Auge der Ankerpunkt verweigert inmitten dieser instabilen Bildwelt, in der es kein Halten zu geben scheint. Der Anschlag heißt ein Gemälde von 2002, das hoch aufragende, graue Quader zeigt, die vor einem seitlich verrutschten stahlblauem Himmel ineinander stürzen. In Asse Deponie (2011) purzeln orangefarbene Tonnen durcheinander – eingepfercht in engem Raum hinter roten Stellwänden.

Themen wie Gewalt durch Terror oder die Zerstörung der Umwelt ziehen sich durch Eberhard Oertels Werk, das auf den erhobenen Zeigefinger verzichtet und sich einfachen Deutungen gern entzieht.