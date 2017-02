Zwei Jahre nach dem Kinofilm "Fifty Shades of Grey" feiert die Fortsetzung der Sado-Maso-Romanze am Dienstag (19.30 Uhr) Europapremiere in Hamburg. Auf dem roten Teppich vor dem Cinemaxx Dammtor werden die Hauptdarsteller Dakota Johnson und Jamie Dornan, Regisseur James Foley und Romanautorin E.