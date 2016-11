Seit geraumer Zeit bringen junge Künstler Leben in die Räume des ehemaligen Schleckermarktes in der Elisabethstraße. Die Ausstellung Freie Bildwirtschaft von Muthesius-Studenten der Freien Klasse Film unter der Leitung von Stephan Sachs rückt die Situation (geschlossener) Läden an belebten Straßen und Plätzen in den Fokus.