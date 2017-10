Kunst im Leerstand

Kiel. Zentrum der heute beginnenden und acht Tage dauernden Aktivitäten sind der ehemalige Megabike-Pavillon am Alten Markt und aufgelassene Räume in der Flämischen Straße. Die Fläche im Rotlichtviertel steht seit acht Jahren leer, soll ehedem ein Restaurant gewesen sein und erstreckt sich auf einer Fläche von 450 Quadratmetern. Raum genug für eine klug inszenierte Gruppenausstellung federführend kuratiert von Muthesius-Absolventin Jihae An und ihren Mitstreitern Jakob Grebert, Ramona Kortyka und Lisa Dressler.

Lisa Dressler war es auch, die gestern bei der Präsentation des Futur3-Festivals die Botschaft ihrer Netzwerker in einer sendungsbewussten Mischung aus politischem Aktivismus und kämpferischer Haltung in die Runde warf. Man wolle nicht länger warten, bis irgendetwas passiere und habe darum das „Netzwerk für revolutionäre Ungeduld“ gegründet, sagte sie. Dieses erste Festival hätten die Beteiligten mit ungeheuer viel Eigeninitiative und unbezahlt auf die Beine gestellt. „Und wenn es keine Unterstützung gibt, kann so ein solches Festival nicht noch einmal stattfinden“, so Lisa Dressler. Die Drohgebärde verpuffte vielleicht angesichts der zahlreichen Helfer, Sponsoren und Unterstützer, allen voran Muthesius Kunsthochschule, Kiel-Marketing oder Kunstverein Haus 8, die der der Unternehmung hilfreich unter die Arme gegriffen haben. Dirk Mirow machte als Kanzler der Hochschule deutlich, dass es eben nicht darum gehe, solche Leerstände in der Stadt dauerhaft zu besetzen. „Wir ermutigen die Studierenden rauszugehen, abseits vom White Cube zu agieren und sich den öffentlichen Raum zurückzuerobern.“

Das soll in den kommenden acht Tagen passieren: Das Programm im Pavillon führt Performance, Livemusik mit DJs, Lesungen mit Hamburger Gästen, ein Live-Radioprogramm, das aus dem ehemaligen Popshop hervorgegangen ist, eine Kunstpreisverleihung und Interventionen rund um den Alten Markt. Schauplätze dafür sind Schaufenster des leerstehenden Schuhgeschäfts Leiser in der Holstenstraße und ein aufgegebener Blumenladen am Markt.