Belastungstests und starke Solisten

Kiel. In vier möglichst vergleichbaren Konzerten hat Fritzsch „speziell schwere Stücke mit langen Schlägen in den Kopfsätzen“ aufgelegt, „die ausgefüllt werden müssen“: Brahms Dritte Symphonie, Beethovens Eroica, Schumanns Rheinische und Dvoráks Siebte gibt er an die GMD-Kandidaten Andreas Hotz, Benjamin Reiners, Phillippe Bach, Nicholas Milton und Giordano Bellincampi ab. Hinzu kommt das Neujahrskonzert mit Beethovens Neunter.

„Nötig für die Vergelichbarkeit ist außerdem eine anspruchsvolle Begleitungsaufgabe, dann ein Stück, das mit der Klassik zu tun hat, zudem ein Stück der klassischen Moderne“, so Fritzsch.

Und das weitere, konservative Saisonprogramm 2017/18? „Natürlich mit Dingen, die mir selber am Herzen liegen, bevor ich 2019 weg bin: Meine Liebe zu Bruckner in Wandscher Kombination mit Schuberts Unvollendeter, auch meine unumstößliche Liebe zu Mendelssohn mit dem Lobgesang und dem Klavierkonzert, das Alexander Krichel erstmals spielen wird. Außerdem wollte ich uns mit Wagner und Strauss noch was gönnen.“

Der Shootingstar Krichel am Piano ist ein gutes Stichwort für ein erstaunliches Defilée von Spitzensolisten. Fritzsch freut sich auf die Klarinettistin Sharon Kam und den genialen Sonderling Mustonen, auf Ranki als Star seiner Jugend. Und er weiß ja schon, wie vielversprechend die Zusammenarbeit mit dem Cellisten Maximilian Hornung und der Geigerin Baiba Skride ist.

www.musikfreunde-kiel.de

Von Christian Strehk