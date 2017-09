Bezwingende Ausstrahlung

Lutterbek. Äußerlich schrill, mit blauen Haaren und Retro-Look, hört man bereits nach den ersten Takten des Openers "Through The Trees", welch ein musikalisches Talent in der grundsympathischen Künstlerin steckt. Bereits im Alter von zwölf Jahren wurde sie an der National Youth Opera ihres Landes als jüngstes Mitglied aufgenommen. Sie spielte Klavier, Geige und Saxofon, konzentrierte sich aber zunehmend auf ihren Gesang und vor allem auf ihr Songwriting. Und das ist wahrlich nicht ohne. Swing, Rock, 60er Pop, Folk, etwas Balkan-Polka, Country und eine Prise „Abba“-Endsiebzieger-Glanz webt sie in ihre großartigen Songs. Lieder wie "Steal Or Borrow", das traumschöne "Saviour", oder die Ballade "Fear Of Flying", bei der sich die Sängerin an den Bühnenrand setzt, haben einen ganz eigenen Atem. Die unmittelbare Nähe zum Publikum war ohnehin ein nicht zu unterschätzender Faktor beim herzerwärmenden Gig von Gabby Young.

Ihre fulminante Band „Other Animals“ zeigte ganz großes Kino. Sauberer Sound, hohes handwerkliches Können, Ideenreichtum, Spielwitz, tolle Live-Arrangements, Satzgesang und Phrasierungen, an denen Brian Wilson von den Beach Boys seine helle Freude haben würde. Vielleicht hieß der letzte Song des Abends auch deshalb Make You Smile, was einen Bezug zum sagenumwobenen Album Smile der kalifornischen „Strandjungs“ zumindest ahnen lässt. Vielleicht ist die Nummer aber auch nur einfach klasse.