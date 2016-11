Berlin. "Das in Freiheit vereinigte Deutschland verdankt sich auch dem Mut und der Entschiedenheit von einigen Menschen in jenen entscheidenden Tagen - und der Haltung des damals aufrechten Linken Wolf Biermann", so der Bundespräsident. "Gäbe es ein Lehrbuch über Zivilcourage, (...) es müsste darin ein Kapitel über Leben und Werk Wolf Biermanns geben." Der in Hamburg lebende Liedermacher hatte am 15. November seinen 80. Geburtstag gefeiert.

