Kiel. „Fucked up“ sei unsere Welt, deshalb müsse man und gerade „frau“ Widerstand leisten gegen die Trumps und Konsorten. „Shut the fuck up!“, was so viel heißt wie „Haltet’s Maul!“, wirft Tufts dem Rechtstrend in Trumps Amerika und dem mit Front National und AfD nach rechts rückenden Europa entgegen. „Superwomen“ sind gefragt, wobei Tufts alle anderen meint als Marine Le Pen oder Frauke Petry: „Eine Vagina macht noch keinen guten Menschen!“ Vielmehr verleiht sie der Freiheitsstatue, der „Lady Liberty“, die Flügel, die einst Superheldinnen wie Mary Poppins oder „Wonder Woman“ breiteten. Die wahren Heldinnen des Alltags seien unter anderem Krankenschwestern und Lehrerinnen. Wenn sie dabei Adeles „When We Were Young“ covert, wird Tufts Protest umso berührender.

Weitere Show: Heute, 20 Uhr im metro-Kino im Schloßhof. Es gibt noch Restkarten.