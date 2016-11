Hamburg. Kisseler genoss in der Kulturszene einen hervorragenden Ruf und war ausgezeichnet vernetzt. Zuletzt war die Kulturpolitikerin bundesweit in Erscheinung getreten, als sie im Sommer 2015 als erste Frau an die Spitze des Deutschen Bühnenvereins gewählt wurde. Zusammen mit Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat sie das schwierige Projekt Elbphilharmonie zu einem guten Ende geführt.

dpa