Gerhard Polt und die Well-Brüder

Rendsburg. Und sie steigt weiter, als Gerhard Polt und die drei Well-Brüder die Bühne erklimmen und sich zwischen abgebrochenen Begrüßungsformeln, vorgeblichem Soundcheck und Störgeräuschen einrichten. "A jetza", "Geht scho!" klingt das, von Hausen daheim ist Bayern und der ewigen Konkurrenz zur Nachbargemeinde Rohrbach wird auch fabuliert, und schon schrammelt im allgemeinen Gehudel der erste Song, hingereimt auf die Sonderlichkeiten, die den Bayern im "echten Norden" so auffallen – von der Beltquerung bis zur unendlichen Geschichte der Kanaltunnel-Baustelle.

Darf man das?

So schön scheinbar improvisiert läuft das bei der eingespielten Truppe, die Politkabarett macht wie immer schon: bissig, ironisch pointiert, stets auf der Kippe zum garstigen Missverständnis und so, dass sich der geneigte Zuschauer fragen muss: Darf man das? Das bleibt im satirischen Wohlfühlbereich, wenn Gerhard Polt seine grantelnden Rentnerfiguren so prächtig ambivalent zwischen gesundem Menschenverstand und Stammtischphilosophie spazieren lässt. Über den schneuzgrillenden Nachbarn, den er mit der Drohne ausspioniert. Oder die Lage der Politik: "Keine Meinung weit und breit. Und die wird dann umgesetzt."

"Mit Stub’nmusik baut’s Konflikte ab."

Und es wird unbehaglich, wenn der begnadete Wortspieler sozusagen "arabajuwarisch" kauderwelscht. Dabei mischt die Truppe gekonnt die Weltmusik auf. Mitsamt den folkloreseligen Fans, die allzeit bereit sind, in jeglichem Takt mitzuschwingen. So erscheint auch die Hausmusik, mit der die Well-Brüder glücklich aufgewachsen sind, im neuen zweifelhaften Licht: "Mit Stub’nmusik baut’s Konflikte ab." Vielleicht kämen auch Trump, Putin und Co. da ganz anders drauf.

Dazu wird gejodelt und geschuhplattelt an diesem grandios urgewaltigen Abend, kommen mit drei Alphörnern die "Gigaliner der Stub’nmusik" zum Einsatz, verfließen die Stile erst jazzig, dann Beatles bis Beethoven. Und irgendwann fällt den auf allen Instrumenten versierten Well-Brüdern Händels "Große Feuerwehrmusik" in vier Sätzen ein – großes Volksfest vom Aufstellen der Vereine bis zum Marder-Alarm im Löschzug. Wobei sich das barocke Regelwerk des "Andante maestoso glorioso" nahtlos in die Ernsthaftigkeit des dörflichen Rituals schmiegt.

Irgendwann reicht ein "Muh"

"I red so vor mich hin und guck halt, dass der Gedanke Schritt hält…" Da kommt der Zeitgeist auf den Punkt. Polt bringt das minimalistisch, lakonisch mit den eingebauten hinterfotzigen Kieksern und Gurglern. Und er findet in den Well-Brüdern gleich gepolte Sidekicks. Irgendwann bringt selbst ein amtliches "Muh" die Fans in der ausverkauften Halle zum Wiehern.

Mächtig welthaltig wird die bayrische Provinz an diesem Abend, bis man ahnt: Hausen, das Polt vor Urzeiten schon erfunden hat, ist überall. So wie die Provinz und Engstirnigkeit, mit der einer sagen kann: "Wenn wir den ersten Weltkrieg nicht verloren hätten, hätt’s den zweiten gar nicht mehr gebraucht."