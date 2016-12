Kunstvoll gestaltete Silberobjekte aus dem 16. bis 18. Jahrhundert zeigt das Europäische Hansemuseum Lübeck in seiner ersten Sonderausstellung. Die Krüge, Schalen und Pokale aus den Kode Kunstmuseen in Bergen seien zugleich Ausdruck der Kunstfertigkeit der Handwerker und des Reichtums der Kaufleute der Hansezeit, sagte die Direktorin des Museums, Felicia Sternfeld, am Dienstag.