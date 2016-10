Das Kleid sieht aus, als hätte seine Trägerin sich soeben in Luft aufgelöst. Die Konturen sind noch da, werfen hier eine Falte und lassen dort eine Rundung erahnen, doch der Körper selbst ist unsichtbar. Zuflüchtig nennt Andreas Neuffer seine grafischen Arbeiten, die so luftig-leicht wie hingehaucht in Birgit Brabs Galerie „Das Atelier“ hängen.