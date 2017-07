Grubinger & Co faszinierten schlagartig

Kiel. Angemessen pompös starten Martin Grubinger jun. und The Percussive Planet Ensemble mit Totos "Falling In Between" in ihre „Percussionshow XXL“, in ihr „Feuerwerk der Schlagzeugkunst“. An das pseudo-potente Hard-Rock-Original erinnern aber dankenswert nur noch das hektisch hereinspritzende Gitarrengegniedel, unterfüttert durch synchrones Marimba-Klöppeln. Der überfett malmende Groove gerät schlanker, funky, und das mit Orchester statt Band. Verblüffend!

Verblüffend passt auf die ganze Chose, das soll natürlich auch so, und daher passt die offensiv gewählte Bezeichnung „Show“. Es wird ordentlich auf die Pauke gehauen, der Effekt ist kein Tabu, aber er heiligt nicht die Mittel, denn Musikalität, Virtuosität und unübersehbarer Spielgenuss stehen im Vordergrund. Und der eindrucksvolle Instrumentenpark auf der großen Bühne ist kein prahlerisches Zierrat, ein jedes hat seinen sinnigen Einsatzmoment, vom großen Gong bis zur Triangel.

Seinem Namen „Percussive Planet“ wird das Ensemble durch geografische Abstecher gerecht. Kontemplativ beginnt etwa die Version von "Six Japanese Gardens" (Kaija Saariaho), Grubinger klöppelt ganz leise auf der Marimba, sein Vater streicht die Vibraphon-Platten seitlich sacht mit dem Geigenbogen.

Zum Finale sorgen die im Schwarzlicht grün schimmernden, artistisch wirbelnden Stöcke von Grubinger, Georgiev und Rainer Further für hübsche optische Effekte, als verstärkt durch den SHMF-Chor jene furiose Suite aufgeführt wird, mit der Grubinger eindrucksvoll die Pause beim Eurovsion Song Contest 2015 gefüllt hatte.