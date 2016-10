The Beards in der Pumpe

Der Morgen danach: Unsicher tastet die Hand nach dem Rasierer, um dann nur widerwillig die sonst so routinierten Rasierbewegungen im Gesicht auszuführen. Nachwirkungen einer haarigen Gehirnwäsche durch die australische Band The Beards, die am Vorabend im gut gefüllten Roten Salon der Pumpe zu Gast waren.