Habeck, Zaimoglu und die Sprache

Kiel. Der Abend war dann so schnell ausverkauft, „als hätte ich John Lennon und Mick Jagger eingeladen.“ Man hört ihnen halt gerne zu, dem Romancier und dem promovierten Philosophen, dem Poeten und dem Politiker. Selbst Lässliches wie Auskünfte zur Nutzung von Schreibmaschine oder Computer beim Erstellen von Texten hatten an diesem Abend Unterhaltungswert und während Zaimoglu gewohnt bildhaft sein sprachliches Universum und dessen Quellen beschwor, steuerte der Umweltminister Pragmatisches aus den sprachlichen Gepflogenheiten des Politikers bei, der jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, „weil jeder Halbsatz Anlass zu Deutungen gibt.“ Ausgangspunkt für den Gedankenaustausch bildete ein Zitat Zaimoglus: „Für mich ist Deutsch ja nicht einfach eine Sprache“. Dass dieser Satz mit seiner Biografie zusammenhängt, liegt auf der Hand. „Deutsch ist mir nicht in die Wiege gesungen worden“, so der als Säugling mit seinen Eltern nach Deutschland übergesiedelte Autor.

Inwieweit Sprache Vorstellungsräume zu schaffen vermag, hat Habeck bereits in seiner Promotion untersucht. Ähnlich verhalte es sich in der Politik. „Politik beginnt und endet mit Sprache. Die Sprache ist Übersetzung. Sie nimmt die Menschen mit oder schreckt sie ab.“ Anders als Zaimoglu, der „sinnstiftende Botschaften“ in literarischen Werken ablehnt, müsse ein Politiker Meinungen vertreten – „und Meinung bildet sich durch Sprache.“ So einig man sich in diesem Punkt war, so unterschiedlich äußerten sich die Podiumsgäste zur Integration aktueller Elemente in den Sprachgebrauch. Am Ende viel Applaus für diesen anregenden Abend.