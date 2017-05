Kleinflintbek. Pünktlich um 11 Uhr wird ihr Baumbild „Wald mit Tieren“ von Robert Habeck und Kirsten Baumann, Direktorin der Landesgeschichtlichen Sammlung enthüllt. Bis dahin bleibt das Motiv geheim. Die gebürtige Dänin lernte während ihres Kunststudiums in Hamburg ihren späteren Ehemann Peter Nagel kennen.

Während ihr Mann schon früh als Maler erfolgreich war, stellte sie ihre künstlerischen Ambitionen zunächst zugunsten der Familie in den Hintergrund. Ihre erste Einzelausstellung bekam sie anlässlich ihres 50. Geburtstages im Dr. Bamberger-Haus in Rendsburg und wurde als Künstlerin danach stärker wahrgenommen - 1993 erhielt sie den Landesschaukunstpreis des BBK, 2015 widmete die Landesbibliothek Schleswig-Holstein ihr eine große Retrospektive.

In ihrer archaisch anmutenden, mit fantastischen Tierwesen bevölkerten Bildwelt thematisiert die leidenschaftliche Tierfreundin unter anderem die Hilflosigkeit der schwachen Kreatur gegenüber den Menschen. Neben Spontaneität steht dabei für sie die Lust am Experimentieren an erster Stelle. „Ein Bild wird nur gut, wenn man experimentiert“, sagt sie. „Ich will auf der Leinwand eine Spannung erzeugen. Und die entsteht durch das Zusammenspiel aus Form, Inhalt und Farbe.“