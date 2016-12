Hamburg. Der Hannelore-Greve-Literaturpreis wird alle zwei Jahre von der Hamburger Autorenvereinigung für "herausragende Leistungen auf dem Gebiet der deutschsprachigen Literatur" verliehen. Zu den vorherigen Preisträgern gehören Herta Müller, Gerhard Henschel, Lea Singer, Arno Surminski, Hans Pleschinski und Siegfried Lenz.

Ortheil wurde 1951 in Köln geboren und lebt in Stuttgart und Wissen an der Sieg. Sein umfangreiches Werk umfasst vor allem Romane und Essays ("Die große Liebe", "Faustinas Küsse", "Die Erfindung des Lebens"), in denen er sich mit Aspekten der bundesrepublikanischen Wirklichkeit, der Herkunftsfamilie und der Nachkriegsgeschichte auseinandersetzt. Er gehört laut Jury "zu den vielseitigsten, bildungsfreudigsten deutschen Schriftstellern überhaupt".

