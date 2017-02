Das Schauspielhaus verwandelt sich am Sonntagabend zu Recht in einen ganz realen „Platz des frenetischen Beifalls“: Der Kieler Kabarettist und Schauspieler Hans-Christian Hoth hat seinen seit 1985 in die Perfektion verfeinerten Solo-Abend La ville imaginaire tatsächlich noch einmal neu erfunden und künstlerisch überhöht.