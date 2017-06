Kiel. Ulrich Schulte-Wülwer nennt die Schau mit 20 Gemälden, Zeichnungen, Radierungen und Fotografien ein „bescheidenes Projekt“, soll es doch neugierig machen, auf das, was im Museumsformat zu wünschen wäre. In der Tat wäre eine Würdigung auch im Nachklang zum 100. Todesjahr des Malers, ein guter Anlass für Schleswig oder Kiel, den Freilichtmaler wieder in den Fokus zu rücken. Sind doch sowohl die Kunsthalle als auch Gottorf im Besitz von Spitzenwerken.

"Hans Olde auf Seekamp" lautet der Titel der Ausstellung, die am Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr eröffnet wird. Mit 20 Gemälden und Ölstudien, mit Radierungen und Zeichnungen, stellt sie jenen Ort in den Mittelpunkt, an dem der Maler seine glücklichsten und schöpferischsten Jahre verbrachte. Diese Liebe zu Seekamp musste erst reifen. Denn der Sohn des Gutsbesitzers war einziger Sohn und sollte den elterlichen Hof übernehmen. Die Lehrzeit in der Landwirtschaft, die er nach dem Abitur auf der Gelehrtenschule absolvierte, sollte ihn darauf vorbereiten. „Seekamp damals das waren 1000 Hektar“, sagt Johanna Beckmann, „die sich von Altenhof über Bülk bis nach Friedrichsort erstreckten, dazu 200 Kühe, zehn Melkerinnen.“

Nur der junge Hans Olde sah sich hier nicht. Erbittert sei sie gewesen, die Auseinandersetzung mit dem Vater, sagt Ulrich Schulte-Wülwer. Und doch: Mit 23 Jahren nahm Olde 1879 sein Studium an der Münchner Akademie auf. Weil die Schau die Kreise eng um Seekamp zieht, geht der Blick von der Leinwand auch zum Fenster auf den Park hinaus. Ein Gewitter, das sich auf dem gleichnamigen Gemälde von 1910 über einer der Seekamper Reetdachkaten zusammenbraut, macht spürbar, dass eine Idylle hier fortbesteht.