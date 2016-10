Haydns "Schöpfung" in Kronshagen

Es ist noch nicht lange her, da klang das SHMF und mit ihm sein Haydn-Schwerpunkt fulminant in der Kieler Sparkassen-Arena aus. Nicht unwahrscheinlich, dass sich unter den Sängern des aus dem ganzen Land zusammengestellten Festivalchors bereits einige Mitglieder der Kantoreien der Kronshagener Christusgemeinde und der Wellingdorfer Andreasgemeinde befanden, die an diesem Wochenende ebenfalls die Schöpfung des Komponisten aufführen.