Kiel. Kraft ihrer Suggestion schafft Grimaud es, acht eigentlich stilistisch heterogene Stücke analog zu ihrer aktuellen CD Water wie eine einzige stimmig in Fluss gebrachte Bilderschau wirken zu lassen. Punktgenau findet die Interpretin beim diesjährigen Schwerpunktkomponisten Maurice Ravel zum Höhepunkt des gesamten Konzerts: Jeux d’eau, Initialwerk impressionistischer Tastenkunstmusik noch vor Debussy, hat man vielleicht noch nie so klar glitzern und brausen gehört wie hier.

Der Härtegrad ist hoch, den Grimaud aus ihrem stets mitgebrachten eigenen Steinway spritzen und tröpfeln lässt. Aber dadurch ist auch das schwiemelig Verschwommene weggespült, stehen motorische Rhythmik und Klangfarben in idealem Verhältnis. Ähnlich positive Effekte ergeben sich dann für Franz Liszts selten so unprätentiös nachgezeichneten Wasserspiele vor der Villa d’Este bei Rom oder Debussys geheimnisumrauschte Unterwasser-Kathedrale aus den Préludes. Hier und da fehlt es aber an Charme, freiem Atmen, Wärme, Resonanz, rhythmischer Finesse, dynamischer Feinstufung.

Nach der Pause meißelt Grimaud dann Johannes Brahms’ mächtige Zweite Sonate op.2 in Stein und Eisen, als wollte sie dem jungen Heißsporn ein ewig nachklingendes Denkmal setzen.

Entsprechenden Publikumsovationen begegnet die charismatische Pianistin voller erstaunlicher Reserven gleich mit drei Zugaben von Rachmaninow und Chopin.

Von Christian Strehk