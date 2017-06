Hamburg. „Nach dann acht sehr erfolgreichen Jahren an der Spitze des Residenzorchesters der Elbphilharmonie möchte Thomas Hengelbrock wieder mehr Zeit haben, um sich intensiver anderen künstlerischen Herausforderungen widmen zu können“, begründete der Norddeutsche Rundfunk. Das betrifft sicherlich den von ihm gegründeten Balthasar-Neumann-Chor und das gleichnamige Ensemble. Als Chef associé des Orchestre de Paris ist Hengelbrock zudem häufig mehr als nur Gast in der 2015 eröffneten Philharmonie de Paris, und regelmäßig arbeitet er mit dem Concertgebouw Orchester Amsterdam. Immerhin, so der NDR, werde der auch beim SHMF oft gefeierte Dirigent dem NDR über 2019 hinaus „weiterhin regelmäßig für spezielle Konzertprojekte zur Verfügung stehen“.

Hengelbrock habe den NDR „bereits vor einigen Monaten“ über seine Zukunftspläne informiert, sagte Hörfunk-Programmdirektor Joachim Knuth. Man werde seine Nachfolge schon in Kürze bekannt geben.

„Thomas Hengelbrock hat das NDR Elbphilharmonie Orchester künstlerisch mit großem Erfolg weiterentwickelt“, sagte Knuth gestern. Auch die erste Saison in der Elbphilharmonie habe gezeigt, zu welch exzellenten Leistungen das NDR Elbphilharmonie Orchester unter seiner Leitung imstande sei. NDR-Intendant Lutz Marmor stellte fest, Thomas Hengelbrock habe „das Konzertleben in Hamburg und Norddeutschland mit kreativen Ideen und mitreißenden Interpretationen maßgeblich geprägt“.