Bonn. Die undotierte Auszeichnung vergibt der Bonner "Arbeitskreis selbstständiger Kultur-Institute" (AsKI) für herausragendes privates Mäzenatentum. Reemtsmas Großzügigkeit sei gepaart mit persönlicher Bescheidenheit "und einem unbestechlichen Gefühl für verantwortungsvolles Handeln", erklärte die Jury am Donnerstag in ihrer Begründung. Der Preis wird am 7. November bei einem Festakt im Ernst Barlach Haus in Hamburg überreicht.

Der 1935 geborene Reemtsma gründete 1989 gemeinsam mit seiner Frau Eike die nach seinem Vater benannte Hermann Reemtsma Stiftung. Sie fördert unter anderem das Ernst Barlach Haus, weitere Museen und Kultureinrichtungen in Hamburg, aber auch Einrichtungen in den neuen Bundesländern.

Träger des seit 1989 für private Kulturförderung verliehenen Maecenas-Preises sind unter anderem die Geigenvirtuosin Anne-Sophie Mutter, die Kunstsammler Anette und Udo Brandhorst und das Bankiersehepaar Sylvia und Friedrich von Metzler. Der AsKI e.V. ist ein Verbund von 36 selbstständigen Kultur- und Forschungsinstituten und Träger der Casa di Goethe in Rom.

dpa