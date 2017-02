Lübeck. Das Votum der Jury fiel einstimmig auf den 1984 im kanadischen Montréal geborenen Moussa.

Die Preisverleihung soll am 17. Juli in der NordArt in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) stattfinden. Der Hindemith-Preis wird seit 1990 im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festival verliehen. Mit ihm sollen herausragende zeitgenössische Komponisten gefördert werden.

Zu den Preisträgern zählen unter anderem Olga Neuwirth (1999), Matthias Pintscher (2000), Thomas Adès (2001), Jörg Widmann (2002), Jörn Arnecke (2004), Lera Auerbach (2005), Dai Fujikura (2007), Bernd Richard Deutsch (2014) und David Philip Hefti (2015). 2016 ging der bedeutende Preis an die in New York lebende, britische Komponistin Anna Clyne.

