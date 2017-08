Beginner legen Tour-Pause ein

Das Hip-Hop-Trio Beginner legt eine Tour-Pause ein und verschiebt einige für Herbst geplante Konzerte auf das Frühjahr 2018. Sie hätten Angst, "in so eine blöde Routine oder in einen Trott zu verfallen" und sich "zu "überspielen"", begründeten die Musiker auf ihrer Facebook-Seite die Pause.