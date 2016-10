Das historische Fischerviertel "Der Holm" in Schleswig mit seinen Giebelhäusern und gepflasterten Straßen wird den Status "Denkmalbereich" bekommen. "Wir wollen damit die besondere Silhouette des Viertels und sein gesamtes Erscheinungsbild schützen", erklärte Landeskonservator Michael Paarmann am Donnerstag in Kiel.