Hamburg. "Michael Weins' Werk hat uns überzeugt und beglückt - dank seiner reduzierten, unsentimentalen, zugleich präzisen und durch und durch poetischen Sprache" hieß es in der Jurybegründung, wie die Kulturbehörde am Freitag mitteilte. Die mit 7500 Euro dotierte Ehrung wird ihm am 7. Februar 2017 im Literaturhaus Hamburg überreicht.

Weins' Bücher werden nach Ansicht der Jury von großer Empathie seinen Helden gegenüber getragen - "auch wenn es sich zuweilen um spezielle Charaktere handelt, die man kennenlernen darf". Deren innere und äußere Abenteuer verorte er in den angeblichen Außenvierteln der Hansestadt, der Leser betrete ein ungewohntes literarisches Hamburg: "Es geht nach Ochsenzoll, nach Stellingen; es geht auf die andere Elbseite nach Neuenfelde und ins längst zersiedelte Finkenwerder." Der Autor und Psychologe gehört außerdem zu den Mitbegründern von Literatur-Events wie "Machtclub" und "Schischischo".

Der Hubert-Fichte-Preis der Freien und Hansestadt Hamburg wird seit 1995 alle vier Jahre im Gedenken an den Hamburger Schriftsteller Hubert Fichte (1935-1986) verliehen. Die Ehrung ging bereits an Autoren wie Tina Uebel, Karen Duve und Frank Schulz. Weins' jüngstes Werk ist der Erzählband "Sie träumt von Pferden", den er gemeinsam mit der Zeichnerin Katharina Gschwendtner veröffentlichte.

dpa