Kiel. "Anna-Lena Schnabel ist mit ihren 27 Jahren bereits eine beeindruckend reife musikalische Persönlichkeit. Mit ihrem Mut zur Improvisation und Spontanität verbindet sie mühelos die Jazztradition mit der Moderne«, erklärte Michael Adamska, Vorstand der IB.SH.

Anna-Lena Schnabel hat ihr Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg absolviert. Sie war mehrfach Preisträgerin bei Jugend Jazzt und erhielt mehrere Preise und Stipendien, die ihr unter anderem ermöglichten, an der New York Collective School zu studieren. Neben Festivalauftritten bei JazzBaltica, dem Elbjazz Festival und dem Berliner Jazzfest, ist sie regelmäßig auf Tournee. So war sie schon in China, Australien, Russland, Türkei, Ungarn, Senegal und Guinea-Bissau zu hören.

Die Preisträgerin schreibt und spielt sehr eigene und ehrliche Musik. Mit ihrer eigenständigen Sprache am Instrument wie auch als Komponistin gehe die Künstlerin einen kompromisslosen Weg, hieß es gestern auch vom künstlerischen Leiter der Jazz Baltica, Niels Landgren.

Bei der Jazz Baltica 2017 wird Anna-Lena Schnabel am Freitag, 23. Juni um 23.00 Uhr im Jazzcafé der Evers-Werft zusammen mit Florian Weber (Klavier, Melodica), Giorgi Kiknadze (Bass) und Björn Lücker (Schlagzeug) auftreten. Der IB.SH-JazzAward wird am selben Tag um 18 Uhr auf der Hauptbühne der Evers-Werft übergeben.

Von KN-online