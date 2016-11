Hamburg. Unter dem Titel "The Concept of Lines" sind von Donnerstag an bis zum 12. Februar rund 70 Werke der Fotolegenden Richard Avedon, George Hoyningen-Huene und Irving Penn zu sehen. "Alle drei sind Fotografen, die F. C. Gundlach besonders am Herzen liegen", sagte Sammlungskuratorin Sabine Schnakenberg am Mittwoch in Hamburg. Außerdem wird das fotografische Lebenswerk des deutschen Fotografen Peter Keetman (1916-2005) mit einer Retrospektive erstmals in seiner ganzen Vielfalt vorgestellt.

dpa