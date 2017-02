Pit Holzwarth hat es wieder einmal geschafft. Seine musikalischen Porträts von Rio Reiser, Johnny Cash oder Jim Morrison waren immer große Erfolge am Theater Lübeck. Was Holzwarth jetzt aber mit seinem Abend mit dem Titel In der Bar zum Krokodil über die Geschichte der Comedian Harmonists gelungen ist, übersteigt alles. Fast eine Viertelstunde jubelte das Publikum im Stehen, die Schauspieler bedankten sich mit zwei Zugaben für den enthusiastischen Beifall.