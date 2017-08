Mareike Krügel über unseren Roman

Es kommt so einiges zusammen an diesem einen Tag für Katharina, berufstätige Mutter zweier Kinder. Mareike Krügel erzählt davon in ihrem Roman „Sieh mich an“. Das Buch erscheint in unserer Zeitung als Fortsetzungsroman. Ruth Bender traf die 1977 in Kiel geborene Autorin in Boren an der Schlei.