Am Montag erhält der 60-Jährige Nils Landgren in Norderstedt aus der Hand von Ministerpräsident Torsten Albig den mit 20000 Euro dotierten Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein, der alle zwei Jahre „als Würdigung eines Gesamtwerks in Anerkennung künstlerisch hervorragender Leistungen“ verliehen wird.