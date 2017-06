Timmendorfer Strand. Im kommenden Jahr wird hier nicht mehr der Spielort der Jazz Baltica sein, sondern drei Kilometer nord-westlich rund um den Kurpark von Timmendorfer Strand. Aber noch regiert hier der Jazz.

Ein ambitioniertes Projekt bietet die NDR Bigband unter ihrem neuen Leiter, dem norwegischen Saxofonisten Geir Lynse. "Watt about" ist eine Synthese aus einem Film des Hamburger Filmemachers und Musikers Theo Janßen und einem mehrteiligen Werk, das Lynse auf Basis eines alten norwegischen Volkslieds komponiert hat. Oben auf der Leinwand ist ein Zusammenschnitt von Archivmaterial offenbar aus den 60er Jahren zu sehen, der die mühselige Arbeit im Watt zeigt wie das Krabbenfischen von Hand oder das Torfstechen, auch die Loren, die Fähren. Saxofon und Trompete lassen Vogelschwärme kreischen und flattern, eine Posaune untermalt durchs Meer schwebende Quallen, vier Trompeter tauchen zu allerlei Wasser-Impressionen vorn an der Bühne ihre Instrumente blubbernd blasend in große Goldfischgläser.

In ungewöhnlicher Besetzung treten Lynses Landsleute von Pixel an, eine junge Band, vor sechs Jahren in Oslo gegründet. Der Sound von Ellen Andrea Wang (Gesang, Kontrabass), Harald Lassen (Saxofon, Gesang), Jonas Kilmork Vemoy (Trompete, Gesang) und Jon Audrun Baar (Schlagzeug) wirkt dennoch voluminös und rund.

Eine gelungene Hommage widmet der schwedische Pianist Jan Lundgren seinem Landsmann, dem Pianisten Jan Johansson, der 1968 mit 37 Jahren bei einem Autounfall starb. Kurz vor seinem Tod komponierte er "Hey, Pippi Langstrumpf!" Lundgren verpackt es in eine einfallsreich arrangierte Version voller pfiffiger Variationen des berühmten Themas, das er passend zur Protagonistin am Schluss auf den Tasten wild durcheinander wirbelt. Auch bei allen anderen originellen Interpretationen hilft ihm eine originelle Begleitung aus Bassist Mattias Svensson sowie den Geigerinnen Jonna Lewis und Anne Harvey Nagl, Aurore Cany (Viola) und Asja Valcic (Violoncelllo).

Der nominelle Top-Act beschließt das Hauptprogramm, eine Art Allstar-Band. Die hält, was sie verspricht, obwohl sie erst "vier, fünf Konzerte" gegeben hat, wie Andreas Schaerer gegen Ende des Gigs erzählt. Die Performance des Schweizer Sängers ist Geschmacksache. In Niendorf erntet er für seine tendenziell exaltierte Vokalakrobatik, gepaart mit hibbeliger Hampelei, Lacher im Publikum. Rein technisch betrachtet ist sein Gesang tadellos und all sein Hecheln, Zischen, Ploppen, Gurren, Glucksen, Schnalzen virtuos, aber eben des Guten zu viel. Ganz anders seine Mitstreiter: Michael Wollny untermauert seinen Status als momentan bester Pianist zumindest in Deutschland, und auch die beiden Franzosen Vincent Peirani (Akkordeon) und Emile Parisien (Sopransaxofon) sind fantastische, einfühlsame Künstler. Zu viert präsentieren sie ihr erstes gemeinsames Albums "Out Of Land".