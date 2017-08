30 Jahre Traumkino

Kiel. „Aliens – Die Rückkehr“ hatte es Andreas Steffens, seit knapp 30 Jahren Programmmacher im Kieler Traumkino, angetan. Für James Camerons inzwischen Arthouse-Klassiker hatte er eine Besprechung geschrieben, die das „Stadtmagazin Kiel“ aber nur drucken wollte, wenn der Film ein Jahr nach Erscheinen auch nochmal in Kiel laufe.

Mit solchem Wunschfilm wandte sich Steffens im Februar 1988 ans Traumkino, das wenige Monate vorher, am 28. August 1987, mit einem Dokumentarfilm über Oskar Schlemmers „Triadisches Ballett“ seinen Betrieb in der ebenfalls 1987 eröffneten Traum GmbH (damals noch „Traumfabrik“) aufgenommen und sich damit als Arthouse in Kiels Kinolandschaft zu Wort und vor allem Bild gemeldet hatte. Steffens’ Filmvorschlag wurde prompt angenommen – und ihm die Programmgestaltung des Kinos, die bis dahin von Flensburg aus gemacht wurde, übertragen.

Kultfilme wie „Blues Brothers“, Detlev Bucks Debüt „Erst die Arbeit und dann?“, die Monty-Python-Filme, Kubricks „Uhrwerk Orange“ oder „Hair“ standen zunächst auf dem Programm, neben Neuerscheinungen, die nicht oder nur allzu kurz im Mainstream-Kino gezeigt wurden. Unter anderem mit John Boormans „Hope and Glory“ und „Year of the Dragon“ von Michael Cimino konnte Steffens einige Kieler Erstaufführungen feiern, die im Kino mit seinen 150 Plätzen nicht selten ausverkauft waren. 1994 bis 2011 gab es sogar noch ein zweites Kino mit 50 Plätzen in der Halle 2 der Traum GmbH. Für solche Programmgestaltung war das Traumkino nahezu abonniert auf den Kinopreis Schleswig-Holstein. Eine Reihe, die sich bis heute fortsetzt mit dem Kinoprogrammpreis des BKM, der im Oktober in Potsdam verliehen wird.