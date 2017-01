Es gibt kein Durchkommen durch die Wand, die das Studio im Schauspielhaus nach hinten abriegelt. So sieht es jedenfalls aus für Amor, den jungen Mann, der davor herumtigert wie vor dem Kampf – so gewollt lässig und doch seltsam verspannt. Aber dann teilen sich die dicht an dicht gespannten Kabelschnüre in Jonas Hassen Khemiris Stück "Ich rufe meine Brüder".