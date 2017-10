20 Jahre Bühnenspaß mit Tante Salzmann

Kiel. Am 4. und 5. November wird die Bühne des Hauses wieder zum Labor der schnellen Stehgreif-Szenen. Längst ist Improtheater in Schleswig-Holstein ein Begriff. Das spontane Spiel, bei dem auf Vorschläge der Zuschauer hin in verschiedenen Disziplinen Szenen entworfen werden, findet regelmäßig sein Publikum. In Kiel leistete die Gruppe Tante Salzmann Pionierarbeit. Mit Yasemin Gülerbasli und Reiner Wiese sind zwei der Protagonisten, zwar nicht der allerersten Stunden, aber des Gründungsjahres 1997 noch aktiv. Mit Dagmar Richter, die vor zwölf Jahren dazustieß, und Ingo Birkhölzer, der seit 2012 dazugehört, bilden die vier heute das Salzmann-Team.

Yasemin Noll-Gülerbasli erinnert sich noch gut an ihre ersten Auftritte: „Ich hatte während des Studium schon Theater gespielt und erfahren, dass Tante Salzmann Leute suchte. Aber ich wusste erst gar nicht was Improtheater ist, die ersten Male waren echt chaotisch“, sagt sie und lacht. Das freie Spiel entpuppte sich als so ganz anders als das gewöhnliche Proben von Text und Rolle. Dass es auch nach vielen Jahren noch etwas Besonderes für alle ist, wird greifbar, als Yasemin Noll-Gülerbasli schwärmt: „Für mich bedeutet Improtheater im Hier und Jetzt zu sein. Keiner ist dabei etwas ohne den anderen. Wenn dann die Ideen auf der Bühne sprudeln, das schnelle Spiel im Kopf funktioniert, dann freue ich mich.“ Das Jubiläum wollen sie am 4. November im Werftparktheater mit Überraschungsgästen und hinterher Sekt und Torte feiern, am 5. November treten Tante Salzmann gemeinsam mit dem Szenenexpress auf.