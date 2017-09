Jürgen Becker im Minenfeld des Sex

Am Schluss gibt’s zum Beatles-Klassiker "All You Need Is Love" Kölsch für alle. Was der Kölner Kabarettist Jürgen Becker zuvor im zu gut zweidrittel gefüllten großen Metro-Saal geboten hatte, war streckenweise allerdings ähnlich dünnbierig wie die obergärige Spezialität aus der Domstadt.