Wer hat den Längsten?

Kiel. Denn „Thema Nr. 1“, namentlich Sex, ist für den im tiefst katholischen Aachen aufgewachsenen Jürgen von der Lippe immer noch der sechste Teil der Beichte, wo der jugendliche Sünder zu bekennen hatte, wessen er sich „unverschämt – an sich selbst oder mit anderen“ schuldig gemacht habe. "Sex sells“ wie der Witz also schon im Beichtstuhl.

Thema Nr. 2 für den nun 69-Jährigen sind „Tiere“, denen sich von der Lippe in der Titelgeschichte des neuesten Humor-Bandes widmet. Inspiriert von Äsops Fabeln, dekliniert er den gesamten Serengeti-Park vom sex-süchtigen Bonobo bis zur „tuntigen“ Giraffe durch, wer denn der König der Tiere sein könnte.

Martin Schulz im Fokus

Und hat damit gleich die aktuelle Politik am Wickel: Die Kampagne für Kanzlerkandidat Martin Schulz wäre mit Jürgens Macho-Sprüchen sicher erfolgreich, zum Beispiel so: „Wenn Martin Schulz mit der Bahn fährt, kommt er zu früh!“ Oder: „Martin Schulz trinkt seinen Kaffee schwarz – ohne Wasser!“

Dass derlei Lachstürme hervorruft, liegt einerseits an Martin Schulz’ linkischem Auftritt, andererseits an Jürgen von der Lippe, der gesteht, dass er mit Plauze nie zum Traummann, geschweige Kanzler taugte – wie keiner, der gute Witze statt leerer Wahlversprechen macht. Auch da gilt: Das Rennen macht nicht der, der den Längsten hat, sondern der mit dem doofsten Witz, über den man am längsten lacht.