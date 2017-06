Kiel. Peter ist ein absoluter Außenseiter. Er ist so sehr außen vor, dass er sich fühlt, als sei er unsichtbar – auch für Jenny, in die er so verliebt ist. Mit seinem einzigen Freund Max entdeckt er eine App, mit der man sich alle Wünsche erfüllen kann. Das ist anfangs natürlich super, zumal die App auch Jennys Zuneigung steuert. Doch irgendwann kippt die Sache und Peter verliert, was er gewonnen glaubte...

Seit Oktober arbeitet Karolin Wunderlich mit 16 Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren an dem Stück um Peter, Max und Jenny, in dem es unter anderem um Habgier und um den den Wunsch geht, überall der Beste zu sein. Auch das zweifelhafte Glück, sich von der Last der Gefühle zu befreien, ist ein wichtiges Thema, denn die Geschichte basiert auf dem Märchen „Das Kalte Herz“ von Wilhelm Hauff.

„Als Peter alles verloren hat, suggeriert ihm die Wunsch-App, dass Gefühle uncool sind und schlägt ihm vor, sein Herz gegen einen Stein zu tauschen“, erzählt die Theaterpädagogin und Regisseurin, die die Hauffsche Vorlage als ihr „absolutes Lieblingsmärchen“ bezeichnet. Sie ist überzeugt, dass das fertige Stück durchaus Gedanken und Erfahrungen der jungen Darsteller spiegelt. Im Laufe der Probenarbeit habe sich zwischen den Mitspielern, von denen gut die Hälfte erste Theatererfahrung im Kidsclub gesammelt hat, eine Gruppendynamik entwickelt, in der jeder von jedem lernt. „Die Großen kümmern sich um die Kostüme der Jüngeren, die die Älteren wiederum mit ihrer naiven Spielfreude anstecken.“

Neben der gemeinsamen Stückentwicklung ist die Erarbeitung des Bühnenbilds und die Kostümauswahl in der Gruppe zentraler Bestandteil im Theaterkonzept der 28-Jährigen.

Theater im Werftpark. Premiere Donnerstag, 22. Juni, 20 Uhr. Weitere Termine 24. und 27. Juni um 18 Uhr, 2. Juli um 20 Uhr. Karten: Tel. 0431 / 901901, www.theater-kiel.de