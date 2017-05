Märchen sind eindeutig - aufgeteilt in Gut und Böse. Oder etwa nicht? Die jungen Darsteller im Alter von 14 bis 19 Jahren des Jugendclubs am Theater Kiel, die am Sonnabend die Premiere ihrer Version des Märchens „Die Gänsemagd“ auf die Bühne des Studios bringen, sehen das jedenfalls nicht ganz so.