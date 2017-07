Kiel. "Dabei kann ich mein eigenes Ding machen", sagt Yuka Higuchi, "außerdem lernt man als Tänzerin bei den Jungen Choreografen auch mal die andere Seite kennen.“ "Stimmt", sagt Balkiya Zhanburchinova. "Plötzlich muss man sich neben dem Tanz mit so praktischen Dingen auseinandersetzen, und es geht um Details wie die Frage, ob ich das Licht fünf oder acht Sekunden haben will.“

Gemeinsam bringen die beiden ein Stück für fünf Tänzer zu Musik von Charlie Chaplin auf die Bühne. „Chaplin hat mich schon lange inspiriert“, erzählt Balkiya, die auch im vergangenen Sommer schon bei den Jungen Choreografen dabei war. „Er hat ja alles gemacht: gespielt, geschrieben, komponiert. Und als ich im Schloss Modern Times mit den Kieler Philharmonikern gesehen und gehört habe, wollte ich damit etwas machen.“ Und weil sie selbst im Ideenwust manchmal steckenbleibt, hat sie Yuka an ihre Seite geholt. Von Musik aus den Stummfilmen "Modern Times", "The Kid" und "Limelight" haben sich die beiden zu Episoden aus einem Tag im Park inspirieren lassen, an dem sich Paare treffen, finden, auseinander dividieren.

„Viel davon ist direkt aus der Probe entstanden. „Ich denke nicht so viel nach“, so Balkiya, „ich bin spontan, gucke und spiele mit Bewegungen. Am Ende muss ich dann erstmal sortieren.“ Yuka geht das systematischer an und hat oft schon ein Bild, wenn sie in die Probe kommt. Das ergänzt sich und ohnehin sehen die beiden Tänzerinnen ihr Stück als Gemeinschaftswerk: „Das ist einfach toll, das alle mitmachen und sagen: Das ist unser Ding!“

Yuka übrigens bringt bei den jungen Choreografen auch noch ein Solo auf die Bühne, zu einem Streichquartett des englischen Film- und Ballettkomponisten Joby Talbot. Einen Pas de Deux hat die Japanerin dazu kreiert und sich dabei unmittelbar von der Musik treiben lassen. „Ich erzähle keine Geschichte. Man sieht einfach zur selben Musik zwei ganz unterschiedliche Bewegungsmuster.“

Premiere 14. Juli, 20 Uhr, Neue Salzhalle (ausverkauft). Weitere Vorstellungen: 15.-20. Juli. Kartentel. 0431/901901, www.theater-kiel.de