Kiel. Der fünfköpfigen Jury fiel die Auswahl schwer, denn die 38 Einsendungen seien durchweg von hoher Qualität gewesen. Am Ende gewann Karina Buoyz mit ihrem nur eine Seite kurzen, aber umso dichter gewobenen Text „Ohne dich, ohne mich“ den mit 100 Euro dotierten 3. Preis. Pernille Leu (2. Preis, 150 Euro) erzählt in „Ausblicke“ von einer alten Frau, die am Fenster stehend auf den Tod wartet. Durch mehrere Generationen, von der Großmutter bis zur Enkelin spannt sich dieses Erwarten, das auch jenes aufs immer weitergehende Leben ist. Um neues Leben, das wie eine Rose sprießt, geht es auch in Greta Webers Kurzgeschichte „Aus ihrer Wange, das Leben“ (1. Preis, 250 Euro). Was der Protagonistin erst wie eine wunde Stelle in der Wange erscheint, wächst auf geheimnisvolle Weise zu einer Knospe und schließlich zur Blüte heran – nicht zuletzt ein Symbol für die jung erblühende Sprache. Zwei Buchpreise verlieh die Jury ferner an Laurin Lenschow und Sofia Westholt.