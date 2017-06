In einem Monat beginnt das 32. Schleswig-Holstein Musik Festival - das vierte unter Intendant Christian Kuhnt. Beim KN-Treffpunkt am Donnerstag, 8. Juni, ab 19 Uhr wird er Leser von Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung in der Kundenhalle in Kiel auf den musikalischen Sommer einstimmen.