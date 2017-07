Kampfeslustiges Andenken an Rio Reiser

Lutterbek. Die Band Ton Steine Scherben war von 1970 bis zu ihrer Auflösung 1985 Stimme der Hausbesetzerszene, der Autonomen und Radikalen, aber auch derer, die einfach nur zu träumen wagen. Unvergessen ist ihr 1996 verstorbener, charismatischer Sänger und Haupttexter Rio Reiser, der nach den „Scherben“ eine erfolgreiche Solokarriere machte.

Die Latte ist also hoch gelegt für Tobias Hacker alias Gymmick, der mit den beiden Original-“Scherben“ Kai Sichtermann am Bass und Funky K. Goetzner an Percussion Scherben- und Reiser-Songs interpretiert. Doch nach der zur nahen Ostsee passenden maritimen Trilogie aus dem träumenden „Ich sitz an Land“, dem verzweifelten „Blinder Passagier“ und dem hoffnungsvollen „Land in Sicht“ merkt man, dass da keine ambitionierte Kopie am Mikro steht, sondern ein Interpret, der es an Kraft und Intensität mit Reiser aufnehmen kann und sein eigenes Charisma entwickelt.

Zu Balladen wie „Zauberland“ wechselt er an den Flügel und überzeugt, tief ins Mikro gebeugt, auch dort.

Das Publikum ist gut gemischt und zum Teil werden Kampfhymnen wie „Mein Name ist Mensch“, „Macht kaputt, was euch kaputt macht“ oder „Keine Macht für niemand“ laut mitgesungen oder mit „Bravo“- Rufen bedacht.

„Alles Lüge“, der Reiser-Hit von 1986, klingt angesichts von Fake News und Präsidenten, die sich ihre Wahrheit zusammenklöppeln, nach wie vor aktuell.

Kultsongs der Scherben wie „Mensch Meier“ oder der „Rauch-Haus-Song“ fehlen ebenso wenig wie der große Reiser-Hit „König von Deutschland“.

Mit dem wunderschönen, gemeinsam gesungenen „Junimond“ endet das musikalische Plädoyer für Menschlichkeit und Liebe, das vielleicht auch Mut machte, sich nicht alles gefallen zu lassen.