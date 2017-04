Kaleidoskop der Randgestalten

Kiel. Ihr unnatürlich gekrümmter Körper bleibt während der ersten Szenen präsent in der Kieler Inszenierung von Dea Lohers "Unschuld", für die Regisseur Malte Kreutzfeldt starke Bilder gefunden hat. Fünf Geschichten reißt die Autorin in ihrem komplex konstruierten Episodenstück an. In einem Kaleidoskop aus 19 knappen Szenen erzählt sie von Fremdheit und Verlorenheit, von Krankheit, Einsamkeit und Tod. Und von der Sehnsucht, wahrgenommen zu werden in einer Welt, deren einzige Konstante ihre Unzuverlässigkeit ist. Die Figuren stehen am Rand der Gesellschaft, skurrile Gestalten in schlunzig-subalterner Kleidung, teils ins Tragikomische verzerrt. Die Großen, Mächtigen sind hier als Redner in den Fernsehkasten verbannt – bei abgestelltem Ton

Dea Loher versetzt diese trostlose Welt mit grotesk humorigen Details, und der Regisseur folgt ihr mit gebotener Behutsamkeit. Auf engstem Raum etwa leben Rosa und Franz. Rosa sehnt sich nach einem Kind und bekommt statt dessen ihre kranke Mutter ins Haus. Als biestiges Raubein zeigt Claudia Macht die zuckerkranke Frau Zucker, die mit beißendem Sarkasmus ihr unaufhaltsames Sterben kommentiert. Franz hat sein Studium gegen einen Job als Bestatter eingetauscht und vergisst über den hingebungsvollen Umgang mit den Toten die Bedürfnisse seiner Frau.

Schauspielerisch brillant präsentiert sind diese Miniaturen um den Sehnsuchtszustand der längst verspielten Unschuld, doch man muss höllisch aufpassen, dass man den Faden nicht verliert. Ein so anspruchsvoller wie anstrengender Abend, der vom Premierenpublikum im Schauspielhaus mit anerkennendem Applaus bedacht wurde.